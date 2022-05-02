Челябинская волейбольная команда «Юность-Метар» завоевала золотые медали и звание чемпионок России среди девушек 2008-2009 года рождения на первенстве России, проходившем в Воронеже, сообщает региональный Минспорт.

На предварительном этапе челябинская команда команда под руководством тренеров Людмилы Суховой и Анастасии Вяхиревой уверенно обыграла со счетом 3:0 коллективы из Москвы, Костромской области и Сахалина.

В полуфинале соперниками «Юность-Метар» стали команды из Нижегородской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга. Но челябинки также уверенно брали верх над соперницами. В финальном этапе южноуральские спортсменки обыграли столичную «Викторию» и команду Свердловской области.

Напомним, что волейболистки челябинского «Динамо-Метара» завершили сезон на 9-м месте чемпионата России. Южноуральская команда одержала пять побед в плей‑ауте Российской суперлиги.