Челябинская волейболистка выиграла золото юниорского чемпионата Европы

В составе сборной России победу на турнире одержала Анастасия Иванкина

Воспитанница челябинской школы волейбола Анастасия Иванкина вернулась домой с золотой медалью завершившегося первенства Европы среди юниорок до 16 лет. Сборная России выиграла все матчи на соревнованиях, прошедших в Венгрии и Словакии, сообщает пресс-служба женского волейбольного клуба «Динамо-Метар».

«Это были незабываемые соревнования, непередаваемые эмоции. Мы были очень рады каждой победе, радовались каждому очку. Я очень рада, что попала в состав сборной России. Это не передать словами. Спасибо всем, кто болел за нас. Чувствовалась ваша поддержка, любовь и доброта!» — поделилась впечатлениями от соревнований Анастасия Иванкина.

По словам мамы чемпионки, за дочь переживали, болели всей семьей. Особенно в решающей игре с итальянками, концовку которой наши девушки провели отлично. Ольга Сафонова, мама Анастасии Иванкиной: «Такая значимая победа для нас. Спасибо нашим челябинским тренерам и московским, конечно, тоже за вклад в нашу дочь!»

Победительница европейского первенства Анастасия Иванкина является учащейся спортивной школы «Юность-Метар». Она еще не играла в основной и молодежной командах клуба суперлиги «Динамо-Метар», но давно обращает на себя внимание тренерского штаба.