Челябинская тхэквондистка выиграла первенство России в спорте ЛИН

Это первый серьезный успех в карьере Даяны Имангалиевой

На чемпионате и первенстве России по тхэквондо среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями отличилась спортсменка из Челябинска Даяна Имангалиева. Воспитанница СШОР «Коре» впервые в своей карьере завоевала золото первенства страны, выиграв турнир среди девушек 12—14 лет в дисциплине «пхумсэ», сообщает региональная Федерация тхэквондо.

Соревнования прошли в Чебоксарах, в них приняли участие более 100 спортсменов из 18 регионов страны. Конкуренция была серьезная, но челябинка Даяна Имангалиева сумела проявить себя и стать победительницей турнира. Она выиграла состязания среди девушек 12—14 лет в дисциплине «пхумсэ» — упражнения в виде последовательности четких движений, которые имитируют бой с воображаемым соперником.

«Упорный труд, ежедневные тренировки и сила воли привели спортсменку к заслуженной победе. На татами она продемонстрировала высокий уровень мастерства и настоящий характер победителя», — подчеркнул тренер спортсменки Максим Костромин.

Отдельного внимания заслуживает дебют еще одной представительницы Челябинской области. В соревнованиях в качестве судьи успешно дебютировала Анна Пономарева — спортсменка и тренер впервые вошла в судейскую бригаду турнира такого уровня.