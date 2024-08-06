Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина едет в Париж, но в качестве туристки

Она не планирует посетить олимпийские состязания

Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина, завоевавшая олимпийскую лицензию на Игры‑2024, все-таки едет в Париж. Но отправится туда в качестве туристки вместе со своим супругом Константином. Тот заранее приобрел билеты, чтобы поддержать жену на соревнованиях. Спортсменку к участию в Олимпиаде не допустил МОК, а билеты оказались невозвратными, сообщила Татьяна Минина в своем телеграм-канале.

«Так вышло, что Костя взял билеты, болеть за меня и нашу команду. Покупал он их заранее, еще не зная, что нашу команду не допустят до участия в Олимпиаде. Был вариант забить на все и никуда не лететь. Но решили с ним все-таки отправиться в Париж, тем более что срок действия виз в Европу заканчивается», — написала Татьяна Минина в соцсетях.

Она также призналась, что не планирует посетить олимпийские состязания по тхэквондо. Говорит, что билеты на турнир удалось продать. И с грустью сообщила, что ей будет сложно видеть олимпийские кольца на Эйфелевой башне. Они будут ей напоминать о потерянной возможности побороться за золотую медаль Игр‑2024.

«Жизнь состоит из разных кусочков, иногда они не очень приятные. Но везде нужно искать позитивные моменты. Это позволяет становиться всем нам сильнее и мудрее», — добавила спортсменка.

Напомним, что Татьяна Минина стала одной из первых российских спортсменок, кому удалось завоевать именную олимпийскую лицензию на Игры‑2024 в Париж. Однако МОК не допустил ее и других российских тхэквондистов к участию в соревнованиях. Ранее челябинская спортсменка уже завоевывала серебряную медаль Олимпийских игр, в Токио‑2020. На Играх в Париже она ставила перед собой задачу стать олимпийской чемпионкой.