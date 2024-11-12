Челябинская теннисистка завоевала три медали на Кубке России

Алена Лопина отличилась в состязаниях среди слабослышащих спортсменов

Челябинская спортсменка Алена Лопина стала одной из героинь Кубка России по настольному теннису. В состязаниях среди слабослышащих спортсменов она завоевала три медали — одну золотую и две серебряные, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Кубок России по настольному теннису спорта глухих прошел в Чебоксарах на базе местной спортшколы им. И. Солдатовой. В нем приняли участие 38 спортсменов из 12 регионов страны. В составе сборной Челябинской области отличилась воспитанница СШОР «Юпитер» Алена Лопина.

Южноуральская спортсменка на турнире завоевала три медали. Алена Лопина стала серебряным призером в одиночном и смешанном разряде, а также выиграла золото в женском парном разряде с Анной Кондратовой из Московской области.

Отметим, что в Челябинске больших успехов добился и еще один теннисист. Ранее мы рассказывали о непростом пути к победам Ивана Карпова. В этом году ему удалось завоевать путевку на Паралимпийские игры — 2024. Правда, в Париже он не смог стать призером соревнований.