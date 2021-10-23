Челябинская теннисистка вышла в финал Кубка Кремля

Екатерина Александрова сыграет с соперницей из Эстонии

Челябинская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве, сообщает издание «Чемпионат».

В полуфинале спортсменка сыграла с гречанкой Марией Саккари. Когда счет в первом сете составил 4:1 в пользу Екатерины, Саккари снялась с дальнейшей игры из-за проблем со здоровьем.

За победу в финале Александрова поборется уже завтра, 24 сентября. Ее соперницей будет девятая ракетка соревнований — теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт.

Сама Екатерина в одном из интервью призналась, что с Контавейт она уже сыграла один матч, и он был очень сложным. Но пообещала в финале приложить все силы, чтобы одержать победу.

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» проходит во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 24 октября. Призовой фонд соревнований составляет 1,345 миллиона долларов.

Напомним, 26-летняя Екатерина Александрова занимает 37-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации и имеет в активе один выигранный турнир под эгидой организации.