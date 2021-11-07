Челябинская теннисистка в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира

Наша команда вернула себе титул сильнейшей спустя 13 лет

Воспитанница челябинской школы тенниса Екатерина Александрова стала победителем в составе сборной России командного чемпионата мира. В решающем матче наша команда обыграла соперниц из Швейцарии и вернула себе титул сильнейшей на планете спустя 13 лет. Это уже пятая победа женской российской команды на подобных турнирах, сообщает Федерация тенниса России.

До 2020 года главный турнир женских национальных сборных носил название Кубок Федерации, но он был переименован в честь экс-первой ракетки мира, американской теннисистки Билли Джин Кинг, выигравшей за карьеру 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде.

В финале турнира, прошедшем в чешской Праге, выступили 12 сборных, которые были распределены в четыре группы по три команды. Россиянкам выпало начинать турнир матчами с канадками и француженками. Наша команда выиграла эти поединки и вышла в полуфинал соревнований, где встретилась с американками. Здесь исход борьбы решался в парном разряде, в котором россиянки были сильней и со счетом 2-1 вышли в финал турнира.

В поединке со швейцарками первое очко сборной России принесла Дарья Касаткина, выигравшая у Хиль Белен Тайхман в двух сетах — 6:2 и 6:4. Итоговую победу на турнире принесла нашей команда Людмила Самсонова, которая не без труда обыграла гораздо более опытную Белинду Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4. Таким образом, матч в парном разряде не понадобился, женская сборная России по теннису стала победителем турнира.

Чемпионками в составе сборной России стали Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Все победы сборной России в финалах Кубка Федерации (Кубка Билли Джин Кинг):

1. 2004. Москва. Россия — Франция — 3:2.

2. 2005. Париж. Россия — Франция — 3:2.

3. 2007. Москва. Россия — Италия — 4:0.

4. 2008. Мадрид. Россия — Испания — 4:0.

5. 2021. Прага. Россия — Швейцария — 2:0.