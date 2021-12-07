Челябинская теннисистка стала победителем международного турнира

Валерия Галяева выиграла соревнования в Подмосковье «Балашиха Опен»

В подмосковной Балашихе завершился международный турнир по теннису, который ежегодно собирает самых перспективных молодых спортсменов из России и зарубежья. В этом году удалось проявить себя воспитаннице челябинской спортшколы им. Б. Маниона — Валерия Галяева стала победителем турнира, выиграв в категории спортсменок до 12 лет, сообщает региональная федерация тенниса.

Валерия Галяева считается одной из самых перспективных южноуральских теннисисток. В октябре этого года спортсменка, выступая за команду Московской области, стала серебряным призером командного первенства России. Ранее убедительно выиграла первенство УрФО. И все-таки главную победу она одержала под занавес года, став победителем престижного международного турнира.

«Эти престижные соревнования проводятся в Балашихе с 2007 года. В них принимают участие сильнейшие молодые спортсмены из России и стран ближнего зарубежья. Ежегодно болельщики становятся свидетелями красивых и напряженных игр. Именно здесь и зажигаются будущие звезды профессионального спорта», — отметил на церемонии открытия соревнований министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Южноуральская спортсменка тренируется в челябинской СШОР им. Б. Маниона под руководством тренера Ирины Николаевны Корсеевой. Помощником и спарринг-партнером теннисистки является Здислав Парфенович. В текущем рейтинге РТТ среди теннисисток до 12 лет Валерия Галяева занимает 16-е место.