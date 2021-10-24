Сегодня, 24 октября, челябинская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финале «Кубка Кремля» эстонке Анетт Контавейт — 6:4, 4:6, 5:7.
В полуфинале спортсменка сыграла с гречанкой Марией Саккари. Когда счет в первом сете составил 4:1 в пользу Екатерины, Саккари снялась с дальнейшей игры из-за проблем со здоровьем.
По ходу встречи Александрова вела в счете 6:4, 4:0 и для победы оставалось выиграть всего два гейма, но Екатерина растеряла преимущество и в итоге проиграла.
Турнир «ВТБ Кубок Кремля» проходил во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 24 октября. Призовой фонд соревнований составляет 1,345 миллиона долларов.
Напомним, 26-летняя Екатерина Александрова занимает 37-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации и имеет в активе один выигранный турнир под эгидой организации.
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