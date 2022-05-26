Челябинская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос», в котором ее соперницей была румынка Ирина Бегу. Екатерина проиграла со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут, сообщает издание «Чемпионат».
Александрова выполнила три эйса и сделала шесть двойных ошибок. Российская спортсменка использовала три брейк-пойнта из восьми (процент реализации — 38%). На счету ее соперницы, вышедшей в третий круг открытого чемпионата Франции, две подачи навылет и пять ошибок на подаче. Она реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%).
Напомним, что Екатерина Александрова располагается на 31-й строчке рейтинга WTA. На ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила далее третьего круга. Также челябинская теннисистка в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира. Наша команда вернула себе титул сильнейшей спустя 13 лет.
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