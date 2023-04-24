Челябинская теннисистка Екатерина Александрова стала третьей ракеткой России в рейтинге WTA

Спортсменка поднялась на 17‑ю строчку

Сегодня, 24 апреля, женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг. Челябинская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 18-го места на 17-ю строчку, обойдя другую российскую спортсменку, Людмилу Самсонову, сообщает пресс-служба WTA.На прошлой неделе Екатерина Александрова уступила в первом круге турнира в немецком Штутгарте. Поднявшись в рейтинге, челябинская спортсменка стала третьей ракеткой России. Первой ракеткой страны остается Дарья Касаткина, она располагается на восьмой строчке.Напомним, что ранее челябинская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 6:1, 6:3.