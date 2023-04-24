Сегодня, 24 апреля, женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг. Челябинская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 18-го места на 17-ю строчку, обойдя другую российскую спортсменку, Людмилу Самсонову, сообщает пресс-служба WTA.

На прошлой неделе Екатерина Александрова уступила в первом круге турнира в немецком Штутгарте. Поднявшись в рейтинге, челябинская спортсменка стала третьей ракеткой России. Первой ракеткой страны остается Дарья Касаткина, она располагается на восьмой строчке.

Челябинская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне
Напомним, что ранее челябинская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 6:1, 6:3.