Сегодня, 24 апреля, женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг. Челябинская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 18-го места на 17-ю строчку, обойдя другую российскую спортсменку, Людмилу Самсонову, сообщает пресс-служба WTA.
На прошлой неделе Екатерина Александрова уступила в первом круге турнира в немецком Штутгарте. Поднявшись в рейтинге, челябинская спортсменка стала третьей ракеткой России. Первой ракеткой страны остается Дарья Касаткина, она располагается на восьмой строчке.
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