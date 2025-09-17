Челябинка покорила грацией и красотой на турнире по танцам в Турции

Дуэт Марианны Бутузовой и Владлена Кравченко завоевал серебро и теперь готовится удивить публику на соревнованиях в Японии, Англии и Азербайджане

Танцевальный дуэт Марианна Бутузова / Владлен Кравченко ярко выступил на престижном международном турнире Istanbul Ball Dance Festival. Они стали серебряными призерами соревнований среди профессионалов в европейской программе танцев, провели семинары для коллег, а еще выступили на турнире в качестве судей. Теперь они готовятся покорить публику своим мастерством на состязаниях в Японии, Англии и Азербайджане, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования в Стамбуле в этом году проводились в первый раз, и уже заявили о себе как о престижном событии в танцевальном календаре. Они собрали сильнейших спортсменов из 14 стран мира. В судейскую коллегию вошли легенды бального танца, многократные чемпионы мира и профессионалы своего дела Domen Krapez, Eldar Dzhafarov, Monica Nigro, Robert Bellinger и другие. Отправился туда и дуэт Владлен Кравченко и Марианна Бутузова, воспитанница Челябинской СШ «Вероника», успешно запустив свой осенний танцевальный марафон.

«Наши эксперты не только блистали на паркете, но и делились мастерством. Они провели авторские лекции, участвовали в мастер-классах и работали в качестве судей на турнире. В условиях жесткой конкуренции они показали высший класс, завоевав серебряные медали в европейской программе танцев», — сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в СШ «Вероника» по танцевальному спорту.

Это не первый успех челябинки Марианны Бутузовой. Ранее она с различными партнерами неоднократно становилась победителем и призером крупнейших российских и международных турниров по спортивным бальным танцам. В октябре 2024 года она с Владленом Кравченко завоевала титул чемпиона мира по европейскому шоу WDC среди профессионалов в Азербайджане.

Сейчас российский дуэт готовится к не менее престижным соревнованиям. Теперь они готовятся покорить публику своим мастерством на чемпионате мира среди профессионалов в Японии, фестивале International Dance Festival в Англии, где лучшие дуэты мира будут соревноваться в сердце Лондона, в историческом концертном зале Royal Albert Hall, а также в Азербайджане на международном турнире Azerbaijan Dance Festival, где в 2024 году Владлен и Марианна взяли золото чемпионата мира среди профессионалов по шоу-программе.

Отметим, что в эти же дни отличился еще один танцевальный дуэт челябинской спортшколы «Вероника». Так, Андрей Ларин и Ульяна Максимкина завоевали серебряные медали на чемпионате мира среди профессионалов по латиноамериканскому шоу, прошедшем в городе Баден-Баден (Германия). Они получили титул вице-чемпионов мира и показали высочайший уровень, представив яркое шоу, наполненное драматургией, сложными техническими элементами и акробатическими поддержками.