Челябинская спортсменка завоевала золото первенства мира по эстетической гимнастике

Ульяна Кадырова выиграла турнир в Казахстане в командном зачете

В Казахстане завершилось первенство мира по эстетической гимнастике IFAAG, на котором золотую медаль в командном зачете завоевала челябинка Ульяна Кадырова. Воспитанница спортшколы «Гармония» стала победительницей среди юниорок в составе команды «Виктория Стрела», сообщает региональная федерация эстетической гимнастики.

В преддверии первенства мира сборная России в полном составе приняла участие в международном турнире Almaty Cup. Эти состязания послужили хорошей тренировочной площадкой перед стартом первенства мира.

Турнир с участием сильнейших гимнасток со всего мира стал ярким событием в календаре Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG), которая в этом году отмечает свое 20‑летие. Сборная России заявила на чемпионат и первенство мира в Алматы три сильнейшие женские команды и три коллектива в возрастной категории юниорок 14—16 лет.

В командном зачете среди юниорок не оказалось равных сборной России. Золото турнира завоевала и команда «Виктория Стрела», в состав которой вошла челябинка Ульяна Кадырова. Она является воспитанницей спортшколы «Гармония» и тренера Юлии Платоновой. Сейчас спортсменка занимается под руководством Зитты Буковой.

Триумфально выступили на чемпионате мира и взрослые гимнастки сборной России. Они одержали победу в командном зачете, а команда «Экспрессия» выиграла групповые упражнения. В соревнованиях приняли участие представители 13 стран.

Фото из архива Юлии Платоновой и Константина Санталова (Федерация эстетической гимнастики России)

