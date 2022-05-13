Челябинская спортсменка завоевала титул чемпионки России по подводному плаванию

Софья Стрелец не знала себе равных на дистанции 400 метров

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по подводному плаванию, на котором успешно выступила челябинская спортсменка Софья Стрелец. Она показала лучший результат на дистанции 400 метров, сообщают в СШОР-7 по плаванию.

За медали главных российских стартов и титул чемпионов страны боролись 330 спортсменов из 23 регионов. Южный Урал в состязаниях представляли воспитанники СШОР № 7 по плаванию. В команду, состоящую из 10 человек, вошли как опытные спортсмены, так и подающие надежды юниоры. Южноуральцы выступили практически во всех видах соревновательной программы. Чемпионкой страны в подводном плавании на дистанции 400 метров стала Софья Стрелец.

Для 20-летней спортсменки, являющейся одним из лидеров российской сборной, это уже не первая награда в текущем сезоне. Ранее воспитанница тренера Евгения Богданова выиграла на своей коронной дистанции на Кубке России. В прошлом году девушка вошла в десятку сильнейших на чемпионате мира. Также в ее копилке наград золото первенства мира и серебро первенства Европы. В общем зачете команда Челябинской области, выступавшая усеченным составом, заняла 9-е место.

Стоит отметить, что уже завтра, 14 мая, воспитанники СШОР № 7 выйдут на старт первенства России по подводному спорту среди юношей и девушек 2008—2009 г. р., который пройдет в Ярославле.