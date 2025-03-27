Челябинская спортсменка завоевала серебро первенства России по шашкам

Ульяна Пушкарева теперь готовится выступить на международном турнире

Воспитанница челябинской спортшколы № 9 Ульяна Пушкарева успешно выступила на первенстве России по шашкам, став серебряным призером турнира. Эти соревнования прошли в Самарской области и собрали более 300 юных спортсменов из 39 регионов страны. Благодаря успешному выступлению челябинка вошла в состав сборной России и будет готовиться к первенству Европы, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

На состязаниях в Самарской области по русским шашкам выступили сильнейшие спортсмены в трех возрастных категориях — до 9, 11 и 14 лет. В общей сложности турнир собрал более 300 ребят из 39 регионов страны.

Успешно выступила в турнире среди девушек до 14 лет Ульяна Пушкарева. Челябинка здорово выступила в круговом турнире, опередив более 40 соперников в своей возрастной категории, завоевав серебряную медаль.

Воспитанница СШОР № 9 по шахматам и шашкам таким образом вошла в сборную России, в составе которой начнет подготовку к первенству Европы. Отметим, что на эти международные старты получил путевку еще один челябинский спортсмен Михаил Шпайзман. Он занял 5‑е место на первенстве России. Тренируются ребята под руководством Евгении Журавлевой и Людмилы Хасимовой.