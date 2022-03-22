Челябинская спортсменка завоевала бронзу в троеборье на всероссийских соревнованиях по конному спорту

Александра Горбачева показала хорошую готовность перед чемпионатом России

В Подмосковье завершились представительные всероссийские соревнования по конному спорту, на которых успешно выступила челябинка Александра Горбачева. Южноуральская спортсменка завоевала бронзовую медаль в троеборье и теперь продолжит готовиться к главному старту сезона — чемпионату России, сообщают в региональной федерации конного спорта.

На всероссийских соревнованиях по конному спорту южноуральские спортсмены уже приучили к победам и призовым местам. Однако в большей степени наши земляки выделялись в состязаниях по конкуру и выезде. И вот долгожданный успех еще в одной дисциплине — «троеборье». Александра Горбачева завоевала бронзовую медаль представительного турнира на лошади по кличке Лотус Палита.

«Для нас это очень значимый успех. Александра Горбачева показала, что в троеборье она может бороться за высокие места. Сезон только начался, и этот результат должен придать ей уверенности. Со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы спортсменка могла и дальше прогрессировать и прибавлять в мастерстве»,— говорит старший тренер сборной Челябинской области по конному спорту Светлана Дубовик.

Теперь Александре Горбачевой предстоит выступить на квалификационных соревнованиях к чемпионату России — главному старту сезона.