В Таиланде прошел чемпионат и первенство мира по тайскому боксу. Более 1000 спортсменов в шести возрастных дивизионах из 120 команд со всего света боролись за звание сильнейших. Южноуральская спортсменка Анастасия Колосова завоевала бронзовую медаль в весовой категории у женщин до 45 кг, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Сборная России по тайскому боксу в общей сложности завоевала 108 медалей и стала лидером в общекомандном зачете. Вторыми стали хозяева турнира из Таиланда. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Беларуси.
Челябинскую область представляла чемпионка России и действующая чемпионка Европы по тайскому боксу Анастасия Колосова, которая отправилась в Таиланд в составе национальной сборной вместе со своим наставником, заслуженным тренером России Виктором Самсоновым.
По итогам чемпионата планеты воспитанница челябинской СШОР «Мастер» Анастасия Колосова стала обладательницей бронзовой медали. Для Анастасии это был первый чемпионат мира в карьере. Девушка выступала в самой легкой весовой категории у женщин — до 45 кг.
«Первый бой на чемпионате мира был немного волнительным для меня, хотя в принципе я была уверена, что обыграю спортсменку из Ирана. В полуфинале с соперницей из Таиланда я выходила на бой уже очень спокойно, так сказать, налегке. Весьма хорошо с ней отбоксировала в разменах, клинч хорошо зашел, но все же она старалась больше работать на дистанции, не особо ей со мной в клинче, видимо, понравилось. Думаю, нужно было мне более нагло работать именно на дистанции, тогда бы все получилось. Считаю свои бои на чемпионате прекрасным опытом, я боролась за свою медаль, поэтому рада возвращаться домой с бронзовой наградой чемпионата мира», — делится впечатлениями бронзовый призер чемпионата мира Анастасия Колосова.
Отметим, что судьей чемпионата и первенства мира работал председатель коллегии судей Федерации тайского бокса муай-тай России, председатель Челябинской областной федерации тайского бокса Константин Жданов.
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