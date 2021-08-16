Челябинская спортсменка выступила на Кубке Европы по дзюдо

Виктория Лихачева остановилась в шаге от медали на турнире в Италии

В итальянском городе Удине завершился Кубок Европы по дзюдо, в котором выступила воспитанница челябинской спортшколы «Локомотив» Виктория Лихачева. Подопечная Юрия Ермакова остановилась в шаге от медали, заняв итоговое пятое место, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Миллера.



В состязаниях среди юниоров и юниорок до 21 года выступили 365 спортсменов из 33 стран. Среди них оказалась и Виктория Лихачева, которая в составе сборной России боролась в весовой категории до 78 кг.



В первом поединке челябинка взяла верх над итальянкой Матильдой Сеси, но уступила в четвертьфинале серебряному призеру первенства Европы — 2019 Уне Долгилевича из Латвии. В утешительном турнире Виктория выиграла у хозяйки татами неоднократной медалистки Кубков континента Ирен Калео, однако в схватке за бронзу не справилась с вице-чемпионкой Венгрии Сильвией Фаркас. В итоге у нашей землячки пятое место.



Напомним, что Виктория является победительницей первенства России среди девушек до 18 лет и 9-й летней Спартакиады учащихся России (2019), а также серебряной медалисткой первенства страны — 2018.

