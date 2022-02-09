Челябинская спортсменка вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по шорт-треку

Екатерина Ефременкова успешно прошла квалификацию на дистанции 1500 метров

Сегодня, на Олимпийских играх-2022 в Пекине завершились состязания по шорт-треку. Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова выступила в двух видах программы. Ей удалось выйти в четвертьфинал личных состязаний на дистанции 1500 метров, но выбыть из борьбы за медали в составе российской команды в эстафете.

В состязаниях по шорт-треку среди женщин на дистанции 1500 метров были заявлены три российские спортсменки — София Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова. Однако напрямую в следующий раунд смогла пробиться только челябинка. Ей удалось финишировать в числе двух лучших в своем забеге, опередив соперниц из Канады и Франции.

Один из лидеров российской сборной София Просвирнова допустила ошибку, совершив падение. Анна Вострикова заняла третье место в своем забеге, но квалифицировалась в следующий раунд соревнований благодаря быстрому времени. Четвертьфиналы в этом виде программы пройдут 11 февраля.

По окончании личных состязаний состоялись и полуфинальные забеги в женской эстафете на 3000 метров. Сборная России попала в квартет к соперницам из Канады, США и Южной Кореи. За нашу команду здесь выступили Просвирнова, Ефременкова и Елена Серегина.

На протяжении большей части дистанции наша сборная шла на третьей позиции, позади спортсменок из Канады и Южной Кореи. Но при этом контролировала соперниц. За круг до финиша россиянкам удалось успешно передать эстафету и вырваться на нужное для выхода в финал второе место. Однако удержать его она не смогла. Таким образом, сборная России выступит в финале «В», где поборется за 5-8-е места на турнире. Эти забеги состоятся 13 февраля.