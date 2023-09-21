В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по прыжкам на батуте в личных видах программ. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 26 регионов страны. Серебряным призером турнира в дисциплине «двойной минитрамп» стала южноуральская спортсменка Дана Садкова, сообщает региональный Минспорт.

Дана Садкова является воспитанницей СШОР № 1 города Трехгорного. Она тренируется под руководством тренера Руслана Кобелева.

«Подготовка далась довольно тяжело, в осенний период в зале очень холодно, поэтому не удалось избежать простуды. Старались по максимуму выжать всё во время подготовки. Хотелось показать новую усложненную программу, однако из-за физического состояния пришлось оставить старую. Настраивалась на то, чтобы показать все комбинации четко и уверенно. В принципе, своим выступлением я довольна, получилось практически все, что планировалось», — рассказала Дана Садкова корреспонденту Первого областного.
Кроме того, южноуральская спортсменка отметила, что сейчас все еще находится в Санкт-Петербурге, где во дворце спорта «Юбилейный» стартуют международные соревнования «Кубок Добровольского». На турнире выступят спортсмены из России, Армении, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.