В Республике Бурятии на базе спортивного лагеря «Энхалук» завершились Всероссийские соревнования по дартсу «Кубок Байкала». Победителем турнира стала представительница Челябинской области Юлия Солодилова, сообщает региональный Минспорт.

В соревнованиях, которые прошли в Бурятии, приняли участие более 150 дартсменов из 28 регионов страны. Челябинская спортсменка Юлия Солодилова стала чемпионкой в женском личном разряде. В решающем поединке она победила представительницу Бурятии Мариану Цыренжапову.

Добавим, что ранее в Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования по дартсу «Кубок Белых ночей». На турнире выступили 120 спортсменов из 10 регионов России. Челябинские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали в парных разрядах.