Челябинская спортсменка стала финалисткой Всероссийской летней спартакиады по конному спорту Ксения Хайрулина остановилась в шаге от призового места в турнире по конкуру



В общекомандном первенстве победу одержала команда Москвы, второе место — у сборной Московской области, бронзовые медали отправились в Санкт-Петербург. Челябинская область заняла итоговое 6-е место. Это был первый спортивный опыт для Ксении Хайрулиной в состязаниях с самыми сильными всадниками России.



Ксения Хайрулина — уже опытная и титулованная спортсменка, входит в тройку сильнейших в рейтинге по конкуру Федерации конного спорта России. В 2020 году получила звание чемпионки страны, став абсолютным победителем соревнований на коне по кличке Флиппербой. С ним же она становилась призером Спартакиады молодежи России, крупных международных турниров по конкуру. В нынешнем сезоне

В Москве завершились соревнования по конному спорту на Всероссийской летней Спартакиаде. В турнире по конкуру Челябинскую область представляла одна спортсменка. Воспитанница челябинской спортшколы «Рифей» Ксения Хайрулина остановилась в шаге от призовой тройки, заняв четвертое место в состязаниях по конкуру, сообщает региональный Минспорт.В общекомандном первенстве победу одержала команда Москвы, второе место — у сборной Московской области, бронзовые медали отправились в Санкт-Петербург. Челябинская область заняла итоговое 6-е место. Это был первый спортивный опыт для Ксении Хайрулиной в состязаниях с самыми сильными всадниками России.Ксения Хайрулина — уже опытная и титулованная спортсменка, входит в тройку сильнейших в рейтинге по конкуру Федерации конного спорта России. В 2020 году получила звание чемпионки страны, став абсолютным победителем соревнований на коне по кличке Флиппербой. С ним же она становилась призером Спартакиады молодежи России, крупных международных турниров по конкуру. В нынешнем сезоне челябинка одержала яркую победу на Евразийских играх.

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