Челябинская спортсменка — среди призеров чемпионата России по дартсу

Наталья Яковлева в одиночном разряде завоевала бронзовую медаль

В чемпионате России по дартсу приняли участие более 300 спортсменов со всей страны. Челябинская спортсменка Наталья Яковлева в одиночном разряде добыла бронзовую медаль чемпионата, сообщает региональный Минспорт.



В парном разряде челябинские дартсмены трижды заняли пятое место. Пара Дмитрия Ситкарева и Владимира Пашенцева проиграла в четвертьфинале, причем по ходу матча они вели со счетом 3:1.



В разряде микст представители Южного Урала также остановились на пятом месте: микст Юлиана Хитяева — Владимир Горшков — Дмитрий Ситкарев проиграли в четвертьфинале чемпионам России Ольге Федуловой — Борису Кольцову — Александру Орешкину из Новгородской области со счетом 1:4.



Отметим, что все дартсмены смогут выступить на чемпионате России по дартсу в дисциплине американский крикет в Челябинске 1—4 июля.

