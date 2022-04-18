В чемпионате России по дартсу приняли участие более 300 спортсменов со всей страны. Челябинская спортсменка Наталья Яковлева в одиночном разряде добыла бронзовую медаль чемпионата, сообщает региональный Минспорт.
В парном разряде челябинские дартсмены трижды заняли пятое место. Пара Дмитрия Ситкарева и Владимира Пашенцева проиграла в четвертьфинале, причем по ходу матча они вели со счетом 3:1.
В разряде микст представители Южного Урала также остановились на пятом месте: микст Юлиана Хитяева — Владимир Горшков — Дмитрий Ситкарев проиграли в четвертьфинале чемпионам России Ольге Федуловой — Борису Кольцову — Александру Орешкину из Новгородской области со счетом 1:4.
Отметим, что все дартсмены смогут выступить на чемпионате России по дартсу в дисциплине американский крикет в Челябинске 1—4 июля.
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