Челябинская спортсменка с ПОДА стала чемпионкой Европы по легкой атлетике

Анна Сапожникова была сильнейшей в прыжках в длину

Воспитанница школы адаптивного вида спорта Анна Сапожникова завоевала первое место на мировом Гран-при по легкой атлетике в Швейцарии. Соревнования проходили под эгидой Международного паралимпийского комитета. Спортсменка из Челябинска стала сильнейшей в прыжках в длину, с результатом в 4,36 метра. Об этом ИА «Первое областное» рассказали представители регионального центра подготовки по адаптивным видам спорта.

«В швейцарском городе Ноттвиль с 14 по 16 мая проходило мировое Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Легкоатлетка из Челябинска Сапожникова Анна завоевала первое место в прыжках в длину с результатом 4,36 метра и заняла третью строчку в мировом рейтинге», — сообщили представители центра.

Добавим, впереди у Анны — выступление на чемпионате Европы. Он пройдет в польском городе Быдгощ с 1 по 5 июня. Отметим, именно в легкой атлетике разыгрывается большинство медалей Паралимпийских игр. На предстоящих соревнованиях в Токио атлеты поспорят за 168 комплектов наград.