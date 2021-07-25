Челябинская спортсменка с победы стартовала в олимпийском теннисном турнире

В первом круге Екатерина Александрова в трех сетах обыграла Элис Мертенс из Бельгии

Российская теннисистка в первом круге одиночного разряда среди женщин на Олимпийских играх в Токио вынуждена была играть с сильной бельгийской спортсменкой, посеянной на турнире под 12-м номером. Несмотря на поражение в первом сете, челябинка сумела переломить ход встречи и выиграть у Элис Мертенс в трех сетах.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу 26-летней Александровой, которая занимает 34-е место в рейтинге WTA. Обе теннисистки выполнили по семь эйсов и сыпали двойными ошибками: 10 у Александровой против 8 у Мертенс. Екатерина реализовала 4 брейк-пойнта из 19, Элис — три из трех. Матч продолжался 2 часа 53 минуты.

В 1/16 финала Екатерина Александрова сыграет с аргентинской теннисисткой Надей Подорошка. В первом круге спортсменка в двух сетах обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.