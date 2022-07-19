Челябинская спортсменка подстрелила косулю в соревнованиях по стрельбе из лука

Анна Зубалевич была самой точной в дисциплине «3D-стрельба»

В Ленинградской области завершился второй этап Кубка России по 3D-стрельбе из лука, победителем которого стала челябинская спортсменка Анна Зубалевич. Она не знала равных в дисциплине, в которой участники стреляют по мишеням, имеющим вид настоящих животных в натуральную величину, сообщает челябинский клуб по стрельбе из лука «Шервуд».

Соревнования по 3D-стрельбе из лука проходят в условиях естественного ландшафта и на неизвестных заранее расстояниях. Участники проходят трассу и поражают цели из 24 макетов животных.

«Главная особенность и сложность в том, что стрелку необходимо без специальных средств определить расстояние до мишени и сделать выстрел в зачетную зону. То есть необходимо не только хорошо стрелять, но и уметь определять дистанции», — пояснила Анна Зубалевич корреспонденту Первого областного информагентства.

Южноуральская спортсменка подтвердила свой высокий уровень уже в квалификации, которую завершила в тройке сильнейших. В финале соревнований ей удалось показать стабильно высокие результаты, что и привело к общей победе в турнире.

Ранее Анна Зубалевич завоевала серебряные медали чемпионата России по 3D-стрельбе из лука. Соревнования прошли в Муроме 15 июня.