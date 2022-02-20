Челябинская спортсменка планирует взять реванш за олимпийскую неудачу на чемпионате мира

В состязаниях по шорт-треку в Пекине Екатерина Ефременкова осталась без медали

Сегодня, 20 февраля, в Челябинск вернулась участница Олимпийских игр-2022 в Пекине Екатерина Ефременкова. В состязаниях по шорт-треку ей не удалось завоевать медали. Теперь южноуральская спортсменка будет готовиться к чемпионату мира, где хочет взять реванш за относительно неудачное выступление в Пекине.

Южноуральскую спортсменку Екатерину Ефременкову в челябинском аэропорту встречали родные и близкие, воспитанники и руководители родной спортшколы им. Л. П. Скобликовой, а также журналисты и представители регионального Минспорта.

Спортсменка, хоть и уставшая с дороги, находилась в хорошем настроении. Позади остались главные старты, к которым Екатерина Ефременкова готовилась четыре года. И теперь есть возможность хоть немного выдохнуть и отдохнуть.

«Недовольна своим выступлением. Я готовилась не к Олимпиаде не для того, чтобы просто принять в ней участие. Возможно, эмоционально немного перегорела, физическая форма была не самая хорошая. Не сложилось. Нужно перевернуть эту страничку, тренироваться и готовиться к следующим стартам», — подвела итог своему выступлению на ОИ-2022 Екатерина Ефременкова.

Спортсменка сообщила, что сейчас ей не до отдыха. Уже завтра выйдет на тренировку в родном ЛД «Уральская молния». Нужно поддерживать форму, а через два дня отправляться в Новогорск на учебно-тренировочные сборы национальной команды. С партнерами по сборной челябинка начнет подготовку к чемпионату мира.

«После неудачи на „полуторке“ в Пекине ко мне подошел конькобежец Руслан Захаров. Приободрил меня, нашел правильные слова поддержки. Нужно перевернуть эту страницу, не надо много о ней думать. Впереди много работы и ответственных стартов, необходимо дальше работать и ставить высокие задачи», — призналась Екатерина.

Задачи эти предстоит решать уже совсем скоро — с 18 по 20 марта чемпионат мира пройдет в канадском Монреале. По словам спортсменки, у нее есть желание реабилитироваться за выступление на Олимпийских играх и она постарается завоевать медаль.