Челябинская спортсменка одержала победу на этапе Кубка мира по шорт‑треку

Екатерина Ефременкова завоевала золото в составе российской команды в смешанной эстафете

В японском городе Нагоя завершился второй этап Кубка мира по шорт-треку. Успешно в соревнованиях выступили российские спортсмены, сумевшие одержать победу в смешанной командной эстафете. В составе сборной золотую медаль завоевала челябинка Екатерина Ефременкова, сообщает Союз конькобежцев России.

Российская команда не испытала проблем в предварительных забегах, вышла в финал соревнований на дистанции 2000 м. В решающем забеге она показала результат — 2 минуты 43,202 секунды, опередив соперников из Китая, замкнули тройку призеров венгры. В состав российской эстафетной четверки вошли Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов, Софья Просвирнова и Павел Ситников.

Закрепить успех в других видах программы нашим спортсменам не удалось. Так, женская эстафетная команда на дистанции 3000 м заняла четвертое место. В личных состязаниях Екатерина Ефременкова показала 10-й результат на дистанции 1000 м.

Напомним, что челябинская спортсменка является одним из кандидатов на участие в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.