Челябинская шорт-трекистка Мария Труханова победила во Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Надежды России» в дисциплине шорт-трек и прошла отбор в состав олимпийской команды для участия в Европейском юношеском Олимпийском фестивале, сообщает пресс-служба Конькобежного центра «Коломна».
В конькобежном центре «Коломна» прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Надежды России» в дисциплине шорт-трек. Турнир стал отборочными для участия в Европейском юношеском Олимпийском фестивале в марте 2022 года. В соревнованиях приняли участие 36 сильнейших юношей и девушек 16-17 лет из 9 регионов страны. В программе «Надежды России» были дистанции 500, 1 000 и 1 500 метров. Забеги на каждой дистанции проходили дважды.
По итогам соревнований в состав олимпийской команды вошли 2 юноши и 2 девушки. Отбор прошли Дарья Краснокутская из Московской области, челябинка Мария Труханова, Максим Шевелев из Санкт-Петербурга и Денис Орс из Тверской области.
«Соревнования очень ответственные, отбор для участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале — 2022. Считаю, что они прошли успешно. К сожалению, не обошлось без травмы спортсменки, претендующей на вхождение в состав команды на фестиваль. Спасибо конькобежному центру за гостеприимство. Лед в отличном состоянии, позволяет спортсменам показывать лучшие результаты», — рассказала главный судья соревнований Наталья Плугина.
Напомним, что XV Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль пройдет в Финляндия с 20 по 25 марта 2022 года. Более 2000 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет разыграют медали в 9 видах спорта: горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье и сноуборде. Желание участвовать в ЕЮОФ изъявило рекордное количество национальных олимпийских комитетов Европы — 48 из 50. Фестиваль проводится раз в два года. Впервые зимний фестиваль прошел в 1993 году.
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