Челябинская пара победила на «Кубке Империи» по танцевальному спорту

Спортсмены из спортшколы «Вероника» выиграли состязания среди юниоров до 18 лет

В Красногорске завершился крупный всероссийский турнир по танцевальному спорту. В нем успешно выступил челябинский дуэт Лев Мальгин и Полина Слинькова. Южноуральцы не знали равных в возрастной категории среди юниоров 16-18 лет, сообщает пресс-служба Управления по ФКСиТ Администрации Челябинска.



В турнире приняли участие 734 спортивные пары из 53 регионов России. Южноуральские танцоры выступили в 29 различных соревновательных категориях, завоевав две золотые и одну серебряную медали.



Большое впечатление на судей произвело выступление сильнейшего челябинского дуэта Лев Мальгин / Полина Слинькова, одержавшие победу в состязаниях среди юниоров.



Кроме того, в эти же дни на «Кубке Александрии», проходившего в рамках первенства города Челябинска по латиноамериканской программе танцев, чемпионом стал еще один танцевальный дуэт СШ «Вероника» — Артем Китков / Таисья Карпова.



Автор: Степан Тимощук

