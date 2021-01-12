Челябинская область заняла четвертое место в медиа-рейтинге реализации ГТО

По числу упоминаний комплекса в СМИ Южный Урал уступил только трем регионам

Челябинская область заняла четвертое место в медиа-рейтинге реализации комплекса ГТО по итогам IV квартала 2020 года. Об этом во вторник, 12 января, ИА «Первое областное» сообщили в министерстве спорта Челябинской области. Всего за указанный период в регионе было опубликовано 878 материалов, посвященных комплексу «Готов к труду и обороне». По этому показателю Челябинская область уступила только Москве, а также Московской и Калужской областям.



«Средства массовой информации играют очень важную роль в реализации комплекса ГТО. В Челябинской области уделяется особое внимание пропаганде здорового образа жизни, активного отдыха и комплекса ГТО. Высокое место в медиа-рейтинге среди субъектов говорит о том, что в этом направлении мы выстроили эффективную систему, избрав верный курс»,— рассказал руководитель регионального оператора комплекса Александр Беленков.

Отметим, при формировании федерального рейтинга реализации комплекса ГТО среди субъектов РФ выступают несколько показателей. В них, помимо публикаций в СМИ, входят доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, количество жителей региона, которые приняли участие в выполнении нормативов, общее количество знаков отличия и количество ставок в центрах тестирования. Напомним, ГТО — один из основных инструментов реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Его задача — доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%.