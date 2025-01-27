Челябинская область выиграла командный зачет первенства УрФО по ушу

По итогам соревнований была сформирована сборная региона на чемпионат России — 2025

В челябинском УСК УралГУФК завершились чемпионат и первенство УрФО по ушу. В них приняли участие более 280 спортсменов, которые разыграли звания победителей и призеров в четырех основных дисциплинах этого восточного единоборства. Хозяева соревнований завоевали более 100 медалей, выиграв командный зачет в дисциплине «ушу-саньда», сообщает пресс-служба региональной Федерации ушу.

Участники состязались в четырех дисциплинах ушу: таолу, кунг-фу, саньда и юнчуньцюань. В состязаниях приняли участие более 280 спортсменов из шести регионов УрФО.

Южноуральская команда заявила на турнир 65 атлетов. Они в общей сложности завоевали более 100 медалей, в том числе 62 — высшего достоинства. Это позволило им выиграть командный зачет в дисциплине «ушу-саньда».

Прошедшие соревнования служили основным этапом отбора на чемпионат и первенство России. Окончательные составы команд будут сформированы по итогам тренерского совета.