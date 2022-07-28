Челябинская область вошла в пятерку сильнейших на Всероссийской летней Универсиаде

В соревнованиях приняли участие более 3000 человек

С 18 июня по 22 июля в 6 регионах России прошли финальные соревнования по 14 видам спорта в рамках VIII Всероссийской летней Универсиаде. В общекомандном зачете пятую строчку с 556 очками заняла сборная Челябинской области, сообщает региональный Минспорт.



Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и ВФСК «Готов к труду и обороне», в соревнованиях Универсиады приняли участие более 3000 человек. Среди 63 субъектов РФ, боровшихся за победу, первое место занял Краснодарский край (821 очко), второе Санкт-Петербург (666 очков), бронза у Республики Татарстан (639 очков), а четвертое и пятое место заняли Москва (599 очков) и Челябинская область (556 очков) соответственно.



Команда Челябинской области была представлена пятью вузами: УралГУФК, ЮУрГУ, МГТУ имени Г. И. Носова, ЧелГУ, ЮУГМУ. По результатам общекомандного зачета среди вузов — 5 место завоевали студенты Уральского государственного университета физической культуры.



Отметим, что студенты Южно-Уральского государственного университета заняли 13 командное место, спортсмены Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова заняли 14 место из 163 вузов.

