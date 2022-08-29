Сегодня, 29 августа, директорат Всероссийской летней спартакиады объявил промежуточные итоги командного зачета соревнований. Челябинская область расположилась на 9-м месте, набрав 216 очков. В рейтинг вошли итоги турниров по 42 дисциплинам, продолжаются состязания еще по 11 видам спорта, сообщают организаторы спартакиады.
Во Всероссийской летней спартакиаде уже приняли участие более 8 тысяч спортсменов из 80 субъектов РФ. Состязания по легкой атлетике прошли в Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной. Однако итоги этого турнира не учтены при составлении рейтинга, оргкомитет спартакиады сделает это завтра, 30 августа.
На сегодняшний день Челябинская область занимает 9-е место в командном зачете, имея в активе 216 очков. Наибольшее количество баллов принесли региону ватерполистки и тхэквондисты. Женская команда по водному поло, напомним, стала победителем соревнований. Ранее первое золото для региона завоевала в тхэквондо Татьяна Минина.