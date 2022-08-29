Челябинская область вошла в десятку сильнейших на Всероссийской летней спартакиаде

Подведены итоги по 42 зачетным дисциплинам из 53

Сегодня, 29 августа, директорат Всероссийской летней спартакиады объявил промежуточные итоги командного зачета соревнований. Челябинская область расположилась на 9-м месте, набрав 216 очков. В рейтинг вошли итоги турниров по 42 дисциплинам, продолжаются состязания еще по 11 видам спорта, сообщают организаторы спартакиады.

Во Всероссийской летней спартакиаде уже приняли участие более 8 тысяч спортсменов из 80 субъектов РФ. Состязания по легкой атлетике прошли в Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной. Однако итоги этого турнира не учтены при составлении рейтинга, оргкомитет спартакиады сделает это завтра, 30 августа.

На сегодняшний день Челябинская область занимает 9-е место в командном зачете, имея в активе 216 очков. Наибольшее количество баллов принесли региону ватерполистки и тхэквондисты. Женская команда по водному поло, напомним, стала победителем соревнований. Ранее первое золото для региона завоевала в тхэквондо Татьяна Минина.