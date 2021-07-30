Челябинская область в пятерке сильнейших на Спартакиаде молодежи России по конному спорту

Южноуральская команда из спортивной школы «Рифей» успешно выступила в состязаниях по выездке

В Тверской области подходит к завершению V летняя Спартакиада молодежи России по конному спорту. В состязаниях по выездке отличились воспитанники челябинского клуба КСК «Рифей», занявшие итоговое пятое место в командном первенстве, сообщает Федерация конного спорта Челябинской области.

Состязания проходили в конноспортивном комплексе «Конаковские конюшки» в Тверской области. По результатам отборочных соревнований на первенстве УрФО, Челябинская область заявила на турниры шесть спортсменов (четыре в выездке и два в конкуре).

Южноуральской команде под руководством старшего тренера школы «Рифей» Светланы Дубовик удалось показать наиболее ровные и стабильно хорошие результаты в состязаниях по выездке. Юлия Борошко, Диана Зык, Олеся Теленкова и София Зверева по итогам соревнований заняли 5-е место в командном первенстве. Достойно спортсмены и их напарники показали себя и в личных состязаниях.

В турнире по конкуру наиболее ярко выступила титулованная челябинская спортсменка Ксения Хайрулина на лошади Лук оф Лав. С высотой препятствий до 130 см ей удалось занять итоговое второе место.

Уже завтра, 31 июля, спортсмены из СШОР «Рифей» стартуют еще в одном виде Спартакиады молодежи России — состязаниях по современному пятиборью. В состав команды вошли Анастасия Баранова, Анастасия Дадыкина, Юлия Нартова, Кирилл Рыбаков, Дмитрий Трапезников и Владислав Футыш. Тренируют спортсменов Лилия Яджак и Евгений Ющук.