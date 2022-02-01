В Челябинске завершились всероссийские соревнования по универсальному бою и универсальному бою «лайт». По результатам соревнования первое общекомандное место заняла команда Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В общей сложности участие приняли около 400 спортсменов из 25 регионов нашей страны. На протяжении трех дней спортивного мероприятия в возрастных категориях спортсмены боролись за возможность участия в первенстве России.

По результатам соревнования первое общекомандное место заняла команда Челябинской области, второе место — команда Томской области, третье место поделили команды Свердловской и Кемеровской областей.

Напомним, что южноуральские спортсмены завоевали три медали на чемпионате мира по универсальному бою. На соревнованиях в Сербии призовые места заняли Юлия Капитонова и Александр Дурыманов.