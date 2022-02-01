В Челябинске завершились всероссийские соревнования по универсальному бою и универсальному бою «лайт». По результатам соревнования первое общекомандное место заняла команда Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В общей сложности участие приняли около 400 спортсменов из 25 регионов нашей страны. На протяжении трех дней спортивного мероприятия в возрастных категориях спортсмены боролись за возможность участия в первенстве России.
По результатам соревнования первое общекомандное место заняла команда Челябинской области, второе место — команда Томской области, третье место поделили команды Свердловской и Кемеровской областей.
Напомним, что южноуральские спортсмены завоевали три медали на чемпионате мира по универсальному бою. На соревнованиях в Сербии призовые места заняли Юлия Капитонова и Александр Дурыманов.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города