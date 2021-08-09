Челябинская область сохраняет место в десятке сильнейших на Спартакиаде молодежи России

Южноуральские спортсмены завоевали уже 33 медали

Около 10 тысяч участников из 82 субъектов РФ приняли участие в V летней Спартакиаде молодежи России, которая проводится по 55 видам спорта в разных уголках страны. Комплексные состязания прошли уже по 37 дисциплинам, по итогам которых сборная Челябинской области удерживает лидирующие позиции, занимая 8-е место в командном зачете.

В нынешней Спартакиаде представлены 55 видов спорта, в большинстве своем это олимпийские дисциплины, которые были представлены на завершившихся в Токио ОИ-2020. Но есть и не олимпийские, такие как акробатический рок-н-ролл, джиу-джитсу, айкидо, шахматы, танцевальный спорт и другие.

На минувшей неделе завершились финальные состязания Спартакиады по боксу, легкой атлетике, маунтинбайку, прыжкам в воду и тяжелой атлетике. Успешно в них выступили спортсмены Челябинской области, которым удалось принести зачетные очки сборной региона и тем самым улучшить ее позиции в командном зачете.

Так, великолепно выступили наши легкоатлеты, занявшие второе место, пропустив вперед лишь соперников из Краснодарского края. Южноуральцы завоевали 14 медалей, в том числе 8 золотых, а одной из героинь состязаний стала Анна Минулина, дважды финишировавшая на первом месте в беге на 1500 и 3000 м.

Стабильно высокие результаты показали копейские велогонщики в состязаниях по маунтинбайку. Эти соревнования проходили в поселке Слюдорудник, в окрестностях Кыштыма. Домашняя трасса помогла южноуральцам занять третье место в командном зачете. Отметим и победу Дианы Богдановой в дисциплине «кросс-кантри с выбыванием».

Достойно на общем фоне смотрелась и южноуральская команда боксеров, в особенности порадовали девушки. И хотя им не удалось подняться на высшую ступеньку пьедестала почета, четыре завоеванные медали принесли сборной нужные очки. Дарья Батарчукова и Евгения Лочканова стали серебряными призерами, а Алена Касьянова и Ланна Малюганова — бронзовыми. У парней отличился Артем Камалетдинов, ставший победителем соревнований. В итоге — общее 4-е место сборной Челябинской области в состязаниях по боксу.

Наконец, здорово выступили южноуральские спортсмены, которые входят в резерв национальной сборной страны. В турнире по прыжкам в воду с трехметрового трамплина серебряным призером стал Григорий Иванов, а тяжелоатлетка Кристина Новицкая не знала себе равных в весовой категории до 55 кг.

Таким образом, после завершения состязаний по 37 видам спорта в активе южноуральцев 33 награды — 14 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. В общем зачете сборная Челябинской области занимает 8-е место, набрав 1084 очка. До конца сентября будут определены победители и призеры в состязаниях по 18 видам спорта.

V Спартакиада молодежи России. Результаты командного зачета (после 37 из 55 видов программы)

1. Москва — 3960 очков

2. Санкт-Петербург — 3185 очков

3. Московская область — 2884 очка

4. Краснодарский край — 1759 очков

5. Ростовская область — 1407 очков

6. Республика Татарстан — 1302 очка

7. Свердловская область — 1125 очков

8. Челябинская область — 1084 очка

9. Республика Башкортостан — 661 очко

10. Нижегородская область — 646 очков