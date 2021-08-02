Челябинская область сохранила место в десятке сильнейших федерального рейтинга ГТО

Около 300 тысяч южноуральцев выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне»

Министерство спорта РФ обнародовало новый рейтинг среди субъектов РФ по реализации нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам II квартала текущего года. Челябинская область сохранила в нем место в десятке сильнейших, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

При формировании федерального рейтинга ГТО в качестве критериев оценки работы субъектов по внедрению комплекса выступили 9 показателей. Среди них: доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет; доля населения, принявшего участие и выполнившего нормативы на знаки отличия; общее количество знаков ГТО; количество ставок в центрах тестирования для оказания государственной услуги населению и другие.

Во II квартале текущего года на портале ГТО для выполнения нормативов комплекса зарегистрировались около 17 тысяч южноуральцев. При этом к выполнению нормативов ГТО приступили свыше 19 тысяч человек, из которых на знаки отличия различного достоинства выполнили нормативы около 6,5 тысячи жителей Челябинской области.

Напомним, что в этом году исполняется 90 лет с момента основания комплекса ГТО. В честь знаменательной даты в стране проводится множество мероприятий. В современной России комплекс «Готов к труду и обороне» был возрожден в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.

«На Южном Урале комплекс ГТО успешно реализуется во всех муниципальных образованиях. За прошедшие 6 лет около 300 тысяч жителей Челябинской области приступили к выполнению нормативов комплекса. Из них 184 тысячи южноуральцев сдали тесты на различные знаки отличия, что составляет 61,75% от количества приступивших к выполнению нормативов. Это очень хороший показатель, один из лучших в стране. То есть спортивная подготовка южноуральцев находится на высоком уровне. Осталось только пожелать, чтобы наши земляки активнее присоединялись к движению ГТО. В таком случае Челябинская область, возможно, была бы в тройке лидеров федерального рейтинга по реализации комплекса», — отмечает руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков.

Отметим, что ГТО является одним из основных инструментов в реализации регпроекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2024 году.

Рейтинг реализации комплекса ГТО в субъектах РФ:

1. Белгородская область — 700 баллов

2. Воронежская область — 652 балла

3. Калужская область — 627 баллов

4. Краснодарский край — 620 баллов

5. Курганская область — 617 баллов

6. Тюменская область — 614 баллов

7. Республика Коми — 600 баллов

8. Костромская область — 599 баллов

9. Пензенская область — 582 балла

10. Челябинская область — 576 баллов