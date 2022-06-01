Челябинская область — серебряный призер IV Всероссийской летней спартакиады «Юность России»

Соревнования в Орле прошли по 9 видам спорта

В Орле завершилась IV Всероссийская летняя спартакиада «Юность России», в которой приняли участие более 1200 спортсменов из 30 регионов страны. Челябинская область по итогам соревнований по девяти видам спорта заняла второе место в командном зачете, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

Соревнования среди обучающихся профессиональных образовательных организаций прошли с 18 по 22 мая. В программу спартакиады вошли состязания по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, легкой атлетике, бадминтону, шахматам, плаванию и самбо. Результаты по каждой дисциплине суммировались, и по числу набранных очков были определены победители.

Успешно выступила на спартакиаде сборная Челябинской области, занявшая второе общекомандное место. В ее составе 60 студентов из 11 профессиональных образовательных организаций. Наиболее успешно выступили команды по настольному теннису (1-е место), легкой атлетике (2-е место), шахматам (2-е место), волейболу (2-е место) и баскетболу 3×3 (3-е место). Победителями спартакиады стали спортсмены из Ярославской области, третье место — у представителей Республики Башкортостан.

Наибольший вклад в успешное выступление внесли Южно-Уральский государственный технический колледж, Челябинский энергетический колледж, Магнитогорский педагогический колледж, МГТУ им. Носова, Магнитогорский многопрофильный колледж.