Челябинская область примет Всероссийские соревнования среди студентов по конному спорту

Хозяева состязаний представят три южноуральских вуза

В конноспортивном комплексе «Рифей» (Сосновский район) с 27 сентября по 2 октября пройдут Всероссийские соревнования среди студентов по конному спорту. Участники турнира разыграют комплекты наград в трех дисциплинах — выездке, конкуре и троеборье. Челябинскую область представят команды трех вузов, сообщает региональный Минспорт.



Южный Урал впервые принимает подобные старты, в которых выступят сильнейшие студенческие команды страны. Среди участников спортсмены до 25 лет из Москвы, Кемерово, Кирова, Омска, Тюмени, Красноярска, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска и Копейска. Хозяева состязаний будут представлены командами трех челябинских вузов — УралГУФК, ЮУрГУ и ЧелГУ.



Торжественное открытие соревнований — 28 сентября в 13:00. Вход для зрителей свободный.



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