Челябинская область примет экологическое ралли

Соревнования «Малахит-2021» продут под девизом «Сохраним озера Южного Урала!»

В Челябинской области состоится V этап Кубка России по ралли «Малахит-2021». Гонка пройдет в рамках второго этапа чемпионата УрФО финала зимней серии монокубка Lada Rally Cup. Ралли будет носить экологический характер.



Девиз соревнований — «Сохраним озера Южного Урала!». Ралли пройдет в поддержку акции по очистке берегов от мусора «Вода России», которая включена в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Как отметили в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области, все машины перед выходом на старт будут проходить диагностику и замер на газы.

«Мы хотим наглядно показать, что любое мероприятие в Челябинской области можно сделать экологичным. Министерство экологии будет и дальше поддерживать проекты с экологическим уклоном»,— подчеркнул заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Отметим, организаторы ожидают около 50 экипажей со всей России. Кубок пройдет в два дня, 22 и 23 февраля, в Кыштыме и Карбаше. Экологичность соревнований будет подчеркиваться до начала заездов. Перед каждым из них активисты движения «ЭКО дозор — 74» выйдут на места проведения, чтобы убрать весь оставшийся мусор.