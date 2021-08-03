В Челябинской области состоится чемпионат России по веломарафону

Соревнования «Большой камень» в Верхнем Уфалее получили новый статус

В Верхнем Уфалее состоится одно из самых значимых спортивных событий велоспорта — 8 августа пройдет веломарафон «Большой камень», который в этом году впервые будет проходить в статусе чемпионата России, сообщают организаторы спортивно-массового мероприятия.

Веломарафон «Большой камень» состоится уже в 12-й раз и традиционно соберет сильнейших велосипедистов со всей России — профессионалов и любителей. Главной базой соревнований, местом старта и финиша будет стадион «Никельщик».

Трасса марафона составляет 36 км и пролегает по живописным окрестностям Верхнего Уфалея, включая в себя «изюминку» — горную гряду Большой камень, по вершине которой проходит часть трассы, а также гору Красный камень и Волчью гору, с вершин которых открываются виды на весь город.

По итогам соревнований определятся чемпионы страны, а также будет сформирована команда, которая представит Россию на международных стартах в дисциплине «веломарафон кросс-кантри».

Веломарафон «Большой камень» уже 12-й год организуется на общественных началах командой энтузиастов велоспорта Ural Cycling Project при административной поддержке Федерации велоспорта Челябинской области и администрации Верхнеуфалейского городского округа.

В связи с ограничениями по COVID-19 к участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, предоставившие 72-часовую справку об отсутствии коронавируса или сертификат о вакцинации.