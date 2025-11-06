Челябинская область представила свой спортивный потенциал на федеральном уровне

Алексей Текслер рассказал об участии региона в форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» рассказал о комплексном подходе региона к развитию физической культуры и спорта. Участие в мероприятии федерального масштаба позволяет демонстрировать успехи Южного Урала и обмениваться лучшими практиками, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона отметил, что Челябинская область планомерно укрепляет спортивную инфраструктуру и создает условия для занятий спортом жителей всех возрастов. Результатом этой работы стало превышение общероссийского показателя по доле населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, — сегодня это более 2 миллионов человек.

«Мы не останавливаемся на достигнутом. За последние годы в регионе введено в эксплуатацию около ста крупных спортивных объектов, в том числе 37 бассейнов. Продолжается строительство знаковых объектов, таких как „РMК-Арена“ и крытый футбольно-легкоатлетический манеж в Челябинске, а также объектов в Магнитогорске и других муниципалитетах», — подчеркнул Алексей Текслер.

Среди недавно завершенных проектов — лыжный центр на Карповом пруду и биатлонный центр в Златоусте. Одним из ключевых событий форума стало подписание соглашения о сотрудничестве с Всероссийской федерацией легкой атлетики, направленного на развитие этого вида спорта в регионе. Также был дан официальный старт регистрации на X юбилейный Парижский полумарафон, который состоится в конце мая следующего года.

Кроме того, на федеральном уровне были презентованы уникальные возможности озера Тургояк для сочетания активного отдыха и проведения спортивных мероприятий. Отдельное внимание было уделено развитию инклюзивного спорта. Челябинская компания Iron King представила на форуме специализированные тренажеры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Челябинская область продолжит работу по увеличению охвата населения, занимающегося спортом, и укреплению кадрового потенциала. В следующем году региону доверено проведение соревнований по легкой атлетике в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов.