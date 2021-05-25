Челябинская область потеряла пять позиций в федеральном рейтинге ГТО

В новом чарте Южный Урал расположился на девятом месте

Пять позиций потеряла Челябинская область в рейтинге реализации комплекса ГТО среди регионов России. В новом списке, опубликованном министерством спорта России, Южный Урал расположился на девятой строчке, тогда как в предыдущем рейтинге регион занимал четвертое место.

Как отметили в министерстве спорта Челябинской области, с 1 января этого года увеличилось количество критериев по оценке комплекса ГТО, которых стало девять вместо семи. Также теперь дополнительно учитывается количество уникальных новых граждан за оцениваемый квартал. Это позволяет видеть работу региона за весь период внедрения комплекса ГТО и оценивать динамику субъектов за календарный квартал, а также качество информационной работы с населением на территориях. Как отметили в министерстве спорта Челябинской области, по упоминаниям в СМИ, Южный Урал уступает только Москве и находится на втором месте.

«Введение дополнительных критериев не только повышает волатильность рейтинга, но и позволяет оценить, насколько эффективно регионы занимаются реализацией комплекса ГТО именно за оцениваемый период. Это должно еще больше стимулировать регионы к поиску новых форм работы с населением, постоянному улучшению инфраструктуры, открытию новых центров тестирования населения, делая выполнение нормативов комплекса еще более доступным. В нашем регионе такая работа ведется постоянно, поэтому у нас есть все основания полагать, что Челябинская область сможет в дальнейшем не только сохранить завоеванные позиции, но и улучшить их», — заявил руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Александр Беленков.

Отметим, всего по итогам внедрения и реализации комплекса ГТО к движению страны присоединились более 15 миллионов россиян. Около девяти миллионов приступили к выполнению нормативов. На знак отличия испытания прошли более 4 452 378 человек, из них на золотой знак отличия — 1 620 853 человека, на серебряный — 1 522 283 человека, на бронзовый 1 309 242 человека.