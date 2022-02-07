Челябинская область получит средства федерального бюджета на строительство умных спортивных площадок

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы в ближайшие три года получат свыше 9 млрд рублей на строительство более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Челябинская область получит 100 миллионов рублей из федерального бюджета.

Согласно документу, наш регион в 2022—2024 годах сможет привлечь на условиях софинансирования 100 млн рублей на закупку оборудования для создания модульных спортивных залов и умных спортивных площадок. Средства на эти цели предусмотрены в новом федеральном проекте «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». По словам Михаила Мишустина, это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом в шаговой доступности, которые включают в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута.

Напомним, предложение «Единой России» о создании сети современных спортивных площадок для сельских территорий и малых городов президент Владимир Путин поддержал на съезде партии в 2021 году. «Единая Россия» добилась увеличения финансирования на эти цели из федерального бюджета. По инициативе партии регионы получат еще 400 млн рублей ежегодно, что позволит дополнительно вводить порядка 20 таких площадок. Мероприятия по поддержке физической культуры и спорта являются важным направлением народной программы партии.

Важность и значимость вопроса развития спорта в Челябинской области не раз подчеркивал и губернатор Алексей Текслер.

«Важная сфера самореализации и самовыражения человека — это спорт. Вместе с тренировкой физических качеств он закаляет и проявляет волю и характер. Мы существенно усилили работу и на этом направлении. Уже ввели несколько знаковых объектов, планируем и дальше создавать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом у южноуральцев», — обращался глава региона к депутатам Законодательного собрания Челябинской области в мае 2021 года.

Отметим, что 9 миллиардов рублей из федерального бюджета поставят в 84 региона РФ. На эти средства в общей сложности планируется построить 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок — это уникальные спортивные объекты, оборудованные технологией беспроводной локальной сети Wi-Fi, на которых каждый житель сможет с комфортом заниматься спортом, в том числе и в режиме онлайн.