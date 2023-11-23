Челябинская область получит 68 миллионов рублей в рамках проекта «Спорт — норма жизни»

Эти средства направят на поддержку спортшкол и закупку для них инвентаря

За пять лет реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» Челябинская область получила возможность построить семь крупных спортивных комплексов. В 2024 году наш регион получит 68 миллионов рублей, однако строительство новых спорткомплексов по федеральной программе не предусмотрено. Эти средства будут направлены на поддержку спортшкол и закупку для них инвентаря. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра спорта Челябинской области Виталий Якушев.

Главная цель проекта «Спорт — норма жизни» — обеспечить россиян современными условиями для занятий физической культурой и спортом. Благодаря реализации этого проекта в Челябинской области местным властям, по словам Виталия Якушева, удалось вовлечь в различные спортивные направления более половины населения Южного Урала.

В нашем регионе федеральный проект реализуется с 2019 года. За это время было построено 7 крупных спортивных комплексов, сообщил замминистра на пресс-конференции, которую организовал медиахолдинг «Гранада Пресс».

«Главные показатели, на которые ориентируется проект, — вовлеченность населения в спорт и обеспеченность региона спортивными объектами. В этом году мы анализировали и установили, что 54 процента южноуральцев вовлечены в спорт. А по обеспеченности — у нас сегодня на 58,2 процента закрыта потребность в спортивных объектах по соцнормативам»,— добавил Виталий Якушев.

Много средств выделяется для оснащения спортивных школ инвентарем и проведения спортивных мероприятий для вовлечения населения в спорт. Эта поддержка будет осуществляться на федеральные средства и в следующем году. По проекту «Спорт — норма жизни» не предусмотрено строительство новых объектов или модернизация уже имеющихся. Для проекта это будет завершающий год, так что все крупные постройки, которые уже планировались, выполнены, осталось дооснастить школы. В 2024 году Челябинская область из федерального бюджета получит 39 миллионов на поддержку спортшкол и 29 миллионов рублей — на покупку спортинвентаря.

«Радует Миасс и Сосновский район, есть вопросы по развитию спорта в Троицке. Отмечу, что не всегда проблемы с реализацией какого-то проекта связаны с муниципалитетом. Бывает такое, что сроки сдачи затягивают подрядчики, тогда приходится искать новых исполнителей. В целом скажу, что ответственность у администраций районов и городов в части исполнения федеральных проектов стала выше»,— объяснил Виталий Якушев.