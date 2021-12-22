Челябинская область и еще 18 регионов прошли первый этап заявочной кампании по выбору города — организатора международного турнира по киберспорту «Игры будущего». Состязания, обещающие быть масштабнее и зрелищнее Олимпийских игр, пройдут в России в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Интерес к киберспортивному чемпионату проявили 40 регионов, а подтвердили готовность принять «Игры будущего» — 18. По предварительным оценкам, в этих субъектах есть соответствующая инфраструктура.
«Организаторам предстоит оценить потенциал территорий и сформировать шорт-лист городов. С декабря 2021 по май 2022 года организаторы проведут встречи с представителями регионов и посетят потенциальные города-организаторы с инспекционными визитами», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Город-организатор «Игр будущего» объявят в мае 2022 года на всемирном саммите Sport Accord в Екатеринбурге. Конкуренцию Челябинской области составят Тверская, Нижегородская, Оренбургская, Новосибирская, Калужская, Ростовская и Архангельская области, Республики Татарстан, Тыва и Удмуртская Республика, Красноярский, Приморский, Пермский, Краснодарский край, а также Москва, Санкт-Петербург, федеральная территория «Сириус» и Севастополь.
В мае 2021 года Челябинск уже принимал чемпионат России по компьютерному спорту. Данный турнир вызвал небывалый интерес у зрителей, поэтому регион подал заявку на проведение «Игр будущего» в 2023 году.
«В „Играх будущего“ будут объединены физическая и цифровая составляющая, они гармонично дополняют друг друга и дают возможность для формирования нового поколения спортсменов, которые отлично чувствуют себя и в онлайн-, и в офлайн-среде», — отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.
Принять участие в «Играх будущего» смогут и южноуральские звезды киберспорта. Среди них — уже ставший знаменитым Ярослав Miposhka Найденов (в дисциплине «Дота-2»), чемпион России 2021 года Илья Коляда, двукратный чемпион Европы и победитель кубка России по «Теккен-7» Гарик Галоян.
Накануне эксперты игровой индустрии в России обсудили будущее киберспорта. Речь шла о механизмах его поддержки и характере инвестиций.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города