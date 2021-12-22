Челябинская область готова принять международный турнир по киберспорту в 2023 году

Конкуренцию Южному Уралу составят еще 18 регионов, претендующих на проведение «Игр будущего»

«Организаторам предстоит оценить потенциал территорий и сформировать шорт-лист городов. С декабря 2021 по май 2022 года организаторы проведут встречи с представителями регионов и посетят потенциальные города-организаторы с инспекционными визитами»,

— отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



«В „Играх будущего“ будут объединены физическая и цифровая составляющая, они гармонично дополняют друг друга и дают возможность для формирования нового поколения спортсменов, которые отлично чувствуют себя и в онлайн-, и в офлайн-среде»,

— отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.