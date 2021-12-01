Челябинская область стала одним из 16 регионов, подавших заявку на проведение первых киберспортивных «Игр будущего» в 2023 году. Соревнования должны пройти в более чем 15 дисциплинах, об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Впервые идея организации подобного мероприятия была представлена на форуме «Россия — спортивная держава» в сентябре этого года и получила поддержку международного спортивного сообщества и организаций, развивающих спорт, науку и цифровые технологии.

Запуск заявочной кампании объявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Игры запланированы на 2023 год. Это будет масштабное международное мероприятие по кибердисциплинам. Национальные сборные будут состязаться в инновационных дисциплинах с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Концепция «Игр будущего» предполагает объединение физических и цифровых форматов состязаний по инновационным дисциплинам, сгруппированным в пяти Вселенных, и 21 дисциплину в формате PHYGITAL.

Организаторы мероприятия сообщают, что 14 декабря объявят города, подавшие заявку на проведение «Игр будущего — 2023». В апреле следующего года будет опубликован шорт-лист претендентов, а в мае — объявлено имя победителя.