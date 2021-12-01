Челябинская область готовится выступить на Фестивале чемпионов «Игры ГТО»

48 сильнейших спортсменов со всей страны поборются за место в «Книге Рекордов ГТО»

В Белгороде, с 8 по 12 декабря, пройдет Всероссийский этап Фестиваля чемпионов «Игры ГТО», в котором примет участие Челябинская область и еще 37 субъектов РФ, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



48 сильнейших физкультурников со всей страны поборются за место в «Книге Рекордов ГТО». Челябинскую область на всероссийском этапе будут представлять спортсмены из Магнитогорска и Сатки. Свои лучшие физические качества атлеты продемонстрируют в одной из трех категорий на выбор: «Рекордсмен ГТО»: сила, «Рекордсмен ГТО»: гибкость, «Рекордсмен ГТО»: скорость.



В категории «Рекордсмен ГТО: скорость» выступает Усцелемова Наталья Александровна. Она будет выполнять норматив «бег на 30 метров» в VIII ступень ГТО.



Претендентом на звание «Рекордсмен ГТО: сила» станет Масина Алла Сергеевна. Она выполнит сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу в VII ступени комплекса.



Среди мужчин за звание «Рекордсмен ГТО: скорость» поборются Исибаев Нурлан Асылбекович, а также Бичигов Павел Александрович из города Сатки. Они пробегут дистанцию 30 метров.



Напомним, что целью Фестиваля является повышение эффективности использования физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья населения.

