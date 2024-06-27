Челябинская область делегировала на спортивные игры «Дети Азии» 33 спортсмена

Они поборются за награды в 13 видах спорта

Сегодня, 27 июня, в Якутске стартуют VIII летние международные спортивные игры «Дети Азии». В этих соревнованиях, которые называют маленькой Олимпиадой для юных атлетов, примут участие 33 южноуральских спортсмена. Накануне здесь прошла торжественная церемония открытия соревнований. Рассказываем, в каких видах спорта нужно болеть за наших земляков.

В международных спортивных играх «Дети Азии» примут участие более трех тысяч юных спортсменов. Они будут состязаться в 24 видах спорта и разыграют 239 комплектов медалей. Эти соревнования стали стартовой площадкой в мир большого спорта для многих титулованных российских чемпионов.

Отправилась в столицу Якутии и большая делегация Челябинской области во главе с министром спорта Александром Грибом. В состязаниях выступят 33 южноуральских атлета. Они представлены в 13 видах спорта — боксе, дзюдо, плавании, легкой атлетике, волейболе, самбо, шахматах, скалолазании, танцевальном спорте, тхэквондо, стрельбе из лука, кикбоксинге.

«У наших земляков есть прекрасная возможность не только проявить свои спортивные навыки, но и познакомиться с другими культурами, подружиться с ровесниками из разных стран. Уверен, что южноуральские спортсмены достойно представят наш регион, порадуют нас победами», — отметил Александр Гриб.

Соревнования в Якутии пройдут с 27 июня по 7 июля. В них примут участие представители 24 стран Азии и России.